https://it.sputniknews.com/20210831/kosovo-cellulare-estratto-dallo-stomaco-di-un-uomo-aveva-ingerito-un-nokia-3310-12730714.html

Kosovo: cellulare estratto dallo stomaco di un uomo, aveva ingerito un Nokia 3310

Kosovo: cellulare estratto dallo stomaco di un uomo, aveva ingerito un Nokia 3310

L'operazione si è svolta senza alcuna complicazione di sorta. 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T19:25+0200

2021-08-31T19:25+0200

2021-08-31T19:25+0200

mondo

kosovo

medicina

curiosità

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1f/12730571_0:180:1920:1260_1920x0_80_0_0_6cbfd92e492cdb5274191e77fed2073d.jpg

Presso il Centro Clinico Universitario di Pristina, in Kosovo, un uomo di 33 anni è stato sottoposto ad un intervento chirurgico per l'estrazione di un telefono cellulare dal suo stomaco.Come riferiscono i media locali, a dare la notizia è stato il professor Skender Telaku, il quale ha sottolineato che l'operazione è stata eseguita con pieno successo.Il chirurgo ha precisato che il telefono è stato estratto per via endoscopica, senza eseguire alcuna incisione sull'addome."Quattro giorni fa è stato individuato un piccolo telefono nello stomaco di questo uomo di 33 anni. Abbiamo estratto il cellulare in tre parti separate per via endoscopica, senza incisioni. Nessuna complicazione", ha scritto su Facebook Telaku.Attualmente non è chiaro come l'uomo avesse ingerito il cellulare, un vecchio Nokia 3310.

https://it.sputniknews.com/20210830/crisi-dei-microchip-gli-esperti-si-sbilanciano-proseguira-almeno-fino-al-2023-12721981.html

kosovo

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, kosovo, medicina, curiosità