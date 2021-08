https://it.sputniknews.com/20210831/ita-presentate-quasi-18mila-candidature-per-lassunzione-12736213.html

ITA, presentate quasi 18mila candidature per l'assunzione su 2800 disponibili

ITA, presentate quasi 18mila candidature per l'assunzione su 2800 disponibili

La maggior parte delle domande di candidatura sono per personale di staff, mentre in numero minore quelle per assistenti di volo e piloti. 31.08.2021, Sputnik Italia

Alle ore 19 sull'apposito portale per la presentazione di candidature per l'assunzione in Ita sono state registrate ben 17.878 domande.Secondo quanto reso noto dall'ANSA, sonoIn precedenza la società ha fatto sapere che è intenzionata a chiudere la piattaforma per la presentazione delle domande il 6 settembre, annuncio che ha fatto scattare la reazione dei rappresentanti dei lavoratori.La nuova compagnia prevede di inserire in organico 2.800 persone nella prima fase di avvio, di cui circa 1.550 naviganti e circa 1.250 di terra, per crescere fino a 5.750 lavoratori a termine piano nel 2025, quasi la meta rispetto ai 10500 di Alitalia.I sindacati chiedono il rinnovo di un anno della cassa integrazione dei dipendenti di Alitalia in esubero dal 23 settembre.

