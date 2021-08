https://it.sputniknews.com/20210831/il-leader-dei-talebani-anticipa-i-ministri-del-nuovo-governo-afghano---fonte-12734149.html

Il leader dei talebani anticipa i ministri del nuovo governo afghano - fonte

I membri del movimento radicale Talebani* hanno concluso le consultazioni sulla formazione del nuovo governo afghano, gli incarichi più importati sono stati... 31.08.2021, Sputnik Italia

Il capo dell'ufficio politico dei Talebani, il mullah Abdul Ghani Baradar, è diventato Il ministro degli Esteri del Paese. Il figlio del fondatore del movimento invece, il mullah Yakub Akhund, è stato nominato ministro della Difesa. Il figlio di uno dei leader degli estremisti Jalaluddin Haqqani, Khalifa Haqqani, ha occupato l'incarico di ministro degli Interni.Gli altri membri del consiglio dei ministri saranno annunciati prossimamente.Alla luce del ritiro delle truppe americane dall'Afghanistan, i talebani hanno lanciato un'offensiva contro le forze governative, occupando quasi tutte le province del Paese. L'ultima provincia afghana non conquistata dai talebani è il Panjshir, a nord-est da Kabul. L'aeroporto della capitale è passato sotto il pieno controllo dei talebani.Come dichiarato precedentemente dal leader del Fronte di resistenza nazionale dell'Afghanistan, Ahmad Massoud, la lotta contro i talebani finirà quando questi ultimi formeranno un governo inclusivo e garantiranno il rispetto di diritti umani.*organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

