“Il Consiglio di Sicurezza ONU non dovrebbe avere fretta sull’Afghanistan” - ministero Esteri cinese

“Il Consiglio di Sicurezza ONU non dovrebbe avere fretta sull’Afghanistan” - ministero Esteri cinese

Lunedì, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ha adottato una risoluzione di Regno Unito, Francia e Stati Uniti che chiede ai talebani* di adempiere ai loro obblighi, per garantire un'uscita libera e sicura per gli afghani e gli stranieri dall'Afghanistan.Tredici nazioni hanno votato per la risoluzione, Russia e Cina si sono astenute. Il rappresentante permanente russo presso le Nazioni Unite, Vasily Nebenzya, ha affermato che una serie di preoccupazioni di Mosca non sono state prese in considerazione nel testo. In particolare, non viene menzionata la necessità di combattere l'ISIS* e il testo non riflette "l'inammissibilità delle conseguenze negative dell'evacuazione" di specialisti qualificati dall'Afghanistan per l'economia del Paese. Inoltre, la risoluzione non includeva la tesi sull'impatto negativo del congelamento dei beni finanziari afghani sulla situazione economica e umanitaria del Paese.Nebenzya ha sottolineato che la Cina, d’altra parte, ha partecipato alle consultazioni e, insieme alla Russia, ha avanzato proposte importanti e razionali, che, purtroppo, non sono state debitamente considerate.La Cina, ha spiegato, non sostiene la risoluzione in modo permanente dal momento in cui le nazioni autrici della bozza stanno cercando con tutti i mezzi di attuare una risoluzione, mentre le parti sono ancora in disaccordo.Wang Wenbin ha sottolineato che il recente caos in Afghanistan sarebbe direttamente correlato al ritiro precipitoso e incontrollato del contingente militare straniero, e ha espresso la speranza che "i paesi interessati capiscano che il ritiro delle truppe non è la fine della responsabilità, ma la base per rivedere e correggere gli errori".Secondo il ministro cinese, i recenti attacchi terroristici in Afghanistan dimostrerebbero ancora una volta che la guerra in Afghanistan non ha raggiunto l'obiettivo di distruggere le forze terroristiche nel Paese. Tutti gli Stati interessati dovrebbero ora adempiere ai propri obblighi in conformità con il diritto internazionale e le risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite per cooperare nella lotta contro le forze terroristiche internazionali."Non si possono applicare doppi standard e un approccio selettivo nella lotta al terrorismo", ha sottolineato.*Organizzazione terroristiche e fondamentaliste illegali in Russia e altri paesi

