I talebani: "Accogliamo con favore buone relazioni diplomatiche con tutti"

Il portavoce dell'organizzazione ha osservato che i talebani vogliono avere buone relazioni diplomatiche con gli Stati Uniti. 31.08.2021, Sputnik Italia

"Vogliamo avere buone relazioni con gli Stati Uniti e il mondo. Accogliamo con favore buone relazioni diplomatiche con tutti" ha affermato Zabihullah Mujahid.Da oggi, martedì 31 agosto, i talebani* hanno il completo controllo dell'aeroporto della capitale, l’ultimo avamposto che era rimasto in mano alle forze occidentali, uscite di scena entro l’ultimatum imposto.Il 30 agosto, il capo della US Centcom, Comando combattente unificato delle forze armate degli Stati Uniti, Kenneth McKenzie, ha annunciato che tutti i restanti membri del servizio americano erano stati rimossi dall'Afghanistan prima della scadenza del 31 agosto. L'ultimo aereo militare statunitense C-17 ha lasciato l'aeroporto di Kabul alle 15:29 ora standard orientale (21:29 ora italiana) con a bordo l'ambasciatore in Afghanistan Ross Wilson.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri paesi

