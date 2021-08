https://it.sputniknews.com/20210831/i-mneskin-vincitori-delleurovision-2021-sono-arriavati-a-mosca---foto-video-12730406.html

I Måneskin, vincitori dell'Eurovision 2021 sono arriavati a Mosca - Foto, Video

I Måneskin, la band rock italiana vincitrice a Eurovision 2021, sono arrivati a Mosca dove incontreranno i propri fans. 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T14:03+0200

2021-08-31T14:03+0200

2021-08-31T14:03+0200

Lo ha reso noto lo stesso gruppo attraverso la propria pagina Instagram.Durante la permanenza a Mosca, non sono previste esibizioni ma soltanto un incontro con i fan a Park Gorky, nell'ambito di un'iniziativa organizzata dal portale musicale russo Yandex Muzyka.I Måneskin e Yandex Muzyka stanno preparando una sorpresa per i partecipanti all'evento, i cui dettagli per ora non sono stati resi noti.Nel corso dell'incontro gli ospiti potranno porre delle domande ai propri beniamini, fare delle foto con loro e ottenere dei regali esclusivi.

