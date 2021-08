https://it.sputniknews.com/20210831/i-mneskin-a-mosca-ethan-seguo-lagenzia-spaziale-russa-da-piccolo-volevo-fare-il-cosmonauta-12736472.html

I Måneskin a Mosca, Ethan: "Seguo l'agenzia spaziale russa, da piccolo volevo fare il cosmonauta"

Secondo i musicisti, ora come ora essere cantanti rock non è una cosa molto facile.Ha aggiunto che far tornare la musica rock nel mainstream è stato un successo, perché le stazioni radio non vogliono sostenere il genere, molti artisti vengono respinti, perciò è molto difficile credere in se stessi e continuare il percorso."Sicuramente continueremo a suonare questo tipo di musica, perché ci rappresenta ed è quello che siamo", ha sottolineato Victoria.Rispondendo ad una domanda sulla fonte di ispirazione per i musicisti, il frontman del gruppo Damiano David, ha affermato che a svolgere il ruolo principale è l'esperienza personale.Il batterista Ethan Torchio ha affermato di essere un appassionato di spazio e segue l'agenzia spaziale russa Roscosmos sui social.I musicisti sono a Mosca per un incontro con i fan nell'ambito di un'iniziativa organizzata dal portale musicale russo Yandex Music.

