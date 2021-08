https://it.sputniknews.com/20210831/greta-thunberg-paesi-lontani-dal-fare-cio-che-serve-per-affrontare-il-cambiamento-climatico-12730595.html

Greta Thunberg: "paesi lontani dal fare ciò che serve per affrontare il cambiamento climatico"

Greta Thunberg: "paesi lontani dal fare ciò che serve per affrontare il cambiamento climatico"

L'attivista svedese ha affermato che, al momento, è indecisa se recarsi al forum internazionale climatico COP26 che si terrà in Scozia a novembre. 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T21:49+0200

2021-08-31T21:49+0200

2021-08-31T21:49+0200

mondo

clima

summit

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/814/63/8146309_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_e17cfb8d025a835e4e50d2ba607f093c.jpg

Secondo Greta Thunberg, nessun paese al mondo è "neanche lontanamente vicino a fare" ciò che serve per affrontare il cambiamento climatico. Parlando alla BBC, la giovane ha spiegato che ci sono alcuni paesi che fanno un po' di più rispetto ad altri, ma in generale l'obiettivo è tuttora distante.La Thunberg ha espresso dubbi riguardo ad un suo possibile viaggio a Glasgow, dove il primo novembre inizierà la 26^ Conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici del 2021 (COP26). L'attivista potrebbe partecipare se l'evento sarà "sicuro e democratico", vale a dire se ne sarà garantita la partecipazione a coloro provenienti da paesi meno abbienti, a patto che siano completamente vaccinati e in grado di viaggiare.Greta è convinta che la conferenza non avrà alcun risultato "se non trattiamo questa crisi come una vera crisi" e che "giustizia climatica" non sarà fatta finchè "tutti non contribuiranno allo stesse modo".Alla COP26 parteciperanno i rappresentanti di circa 200 paesi, tra cui leader mondiali, esperti e attivisti. L'incontro dei leader mondiali nell'ambito del vertice di Glasgow è previsto per il 1° e il 2° novembre e, in complesso, il vertice durerà due settimane. Al summit si prevede di adottare una serie di documenti riguardanti la riduzione delle emissioni di gas serra e il raggiungimento della neutralità del carbonio.

https://it.sputniknews.com/20210824/-allarme-rosso-per-i-ghiacciai-italiani-la-meta-potrebbe-scomparire-entro-la-fine-del-secolo-12632193.html

Россия щедрая душа Ma sta qua che bigia scuola tutti i giorni che esempio dà ai giovani coetanei e più piccoli? Ma poi saprà pulirsi sedere, prima di fare questi discorsi, ma vai a studiare capra! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, clima, summit