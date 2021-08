https://it.sputniknews.com/20210831/giappone-ministero-salute-dosi-di-vaccino-moderna-contaminate-dallinserimento-di-aghi-nelle-fiale-12726066.html

Giappone, Ministero Salute: dosi di vaccino Moderna contaminate dall'inserimento di aghi nelle fiale

Giappone, Ministero Salute: dosi di vaccino Moderna contaminate dall'inserimento di aghi nelle fiale

Sarebbe stata individuata la causa della presenza di agenti estranei in alcune dosi di siero Moderna a Okinawa. 31.08.2021, Sputnik Italia

Il ministro della salute giapponese ha dichiarato, martedì, che è altamente probabile che i corpi estranei trovati nei vaccini Covid-19 di Moderna Inc nella prefettura meridionale di Okinawa siano stati causati dall'inserimento di aghi nelle fiale.Le vaccinazioni con Moderna sono state temporaneamente sospese ad Okinawa, domenica, dopo la scoperta di materiali estranei in fiale e siringhe.Il Giappone sta affrontando la sua più grande ondata di infezioni da Covid-19 da quando è scoppiata la pandemia, a causa della variante Delta altamente trasmissibile.Taro Kono, il ministro responsabile della campagna di vaccinazione, ha dichiarato, martedì, di voler accelerare le spedizioni di vaccini ai comuni che erano stati costretti a sospendere le prenotazioni a causa della carenza di dosi.Fino ad oggi, in Giappone sono stati registrati 1,47 milioni di contagi da coronavirus, a fronte di circa 16.000 vittime.

