Fuga dall'Afghanistan, sono oltre 500 gli ex piloti militari rifugiati in Uzbekistan

Dopo la salita al potere dei talebani in Afghanistan, un gruppo di piloti dell'aeronautica militare afghana è fuggita in Uzbekistan, repubblica confinante. Secondo il WSJ, si tratta di 46 aerei ed elicotteri, a bordo dei quali sono arrivate centinaia di persone: parenti e colleghi dei piloti. Come osservato dal quotidiano, i piloti militari sono tra i "peggiori nemici" dei talebani a causa del loro ruolo nei raid che hanno ucciso centinaia di guerriglieri.In totale in Uzbekistan sono arrivati 585 afghani che al momento vivono in un ospedale temporaneo per malati COVID-19. I talebani insistono sul ritorno in Afghanistan dei velivoli, nonché dei piloti stessi. In questa situazione Tashkent chiede a Washington di trasferire i cittadini afghani in paesi terzi il più presto possibile per evitare un aggravarsi delle relazioni con Kabul.Il Dipartimento di Stato degli USA, commentando la questione, ha dichiarato che vengono valutate tutte le possibilità per garantire la sicurezza a lungo termine ai cittadini afghani in Afghanistan.Agli inizi di agosto il movimento radicale Talebani ha lanciato un'offensiva contro le forze governative in Afghanistan. L'unica provincia non controllata dal movimento risulta essere Panjshir, a nord-est da Kabul. Il 15 agosto, i ribelli sono entrati a Kabul e hanno preso il controllo del palazzo presidenziale.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

