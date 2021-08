https://it.sputniknews.com/20210831/federconsumatori-con-linflazione-al-21-6258-euro-a-famiglia-12731104.html

Federconsumatori: con l'inflazione al 2,1% +625,8 euro a famiglia

L'associazione valuta i dati di agosto pubblicati da Istat che rilevano un tasso di inflazione record al +2,1% su base annua e lancia l'allarme per un... 31.08.2021, Sputnik Italia

I dati diffusi dall'istituto mostrano un'inflazione il cui livello è il più elevato da gennaio 2013. Al tasso di inflazione record al +2,1% sono complici i beni energetici e anche il carrello della spesa torna a crescere, al +0,8%, beni alimentari compresi.Quest'ultima aggiunge poi che la continua crescita dei costi dell'energia non potrà che avere ulteriori conseguenze negative sul fronte della povertà energetica, fenomeno in forte crescita nel Paese.Necessario intervento del Governo e riforma del sistema di tassazione su bolletteCon questi numeri Federconsumatori richiede un intervento del Governo sul versante dei prezzi con l'avvio di un monitoraggio costante. L'appello fatto dall'associazione è anche per una riforma sulla tassazione delle bollette e dei carburanti per un maggiore sostegno alle famiglie.

