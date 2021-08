https://it.sputniknews.com/20210831/emiliano-loda-salvini-va-incoraggiato-a-lasciare-posizioni-estremiste-la-lega-sta-cambiando-12724509.html

Emiliano loda Salvini: “Va incoraggiato a lasciare posizioni estremiste, la Lega sta cambiando”

Il governatore della Puglia ritiene che sia merito di Draghi e del Pd: il Carroccio ha dovuto abbandonare la xenofobia e l’estremismo. E difende i legami con... 31.08.2021, Sputnik Italia

Il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano non vuole essere definito “salviniano” ma rivendica le lodi fatte al leader del Carroccio per lo sforzo di cambiamento fatto nel suo partito.Secondo Emiliano, che parla lungamente al Corriere delle sue dichiarazioni su Salvini, il numero uno della Lega “ha preso un partito xenofobo, antieuro, antieuropeista, omofobo, con l’utilizzo disinvolto persino di elementi religiosi…” e “ha spostato la Lega su una posizione completamente diversa, anche grazie al Pd, che deve rivendicare questo ruolo”.Una tesi confermata dal fatto che il premier ungherese Viktor Orban, in visita in Italia, non ha incontrato Salvini ma la presidente di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.Secondo il governatore pugliese, quindi, la Lega è dovuta cambiare stando al governo con Draghi: “Il fatto che Salvini ha mollato a Fratelli d’Italia tutti questi argomenti che parlano alla parte oscura dell’umanità ha un prezzo pesantissimo. Far dimettere Durigon non è stato privo di costo politico”.Il rapporto speciale con Conte e il M5SEmiliano era stato criticato in passato anche per la relazione particolare con la parte pugliese del Movimento 5 Stelle.“Poi il M5S ha completato un percorso. Vede, in politica la parola chiave è evoluzione, la fissità di una posizione non è indice di intelligenza”.

Rachele Samo

Rachele Samo

