Di Maio: "O il green pass o dobbiamo chiudere le imprese"

Di Maio ha ribadito la propria fiducia riguardo l'efficacia del green pass come strumento per il contenimento della pandemia. 31.08.2021, Sputnik Italia

italia

politica

"O abbiamo il green pass e quindi un livello di vaccinazione alto, oppure dobbiamo chiudere le imprese, chiudere gli esercizi commerciali. Non c'è una via di mezzo".Ad affermarlo, nelle scorse ore, è stato il ministro degli Esteri italiano, Luigi Di Maio, parlando ieri sera nel corso di un incontro con il presidente dell'Emilia Romagna, Stefano Bonaccini.Immancabile il riferimento al clima di polemica e alle violenze di questi giorni, ai danni di giornalisti, come la recente aggressione ad un reporter di Repubblica, e all'assalto al gazebo milanese del M5S.In questo senso, Di Maio ha fatto appello alle forze politiche tutte per evitare di riscaldare ulteriormente il clima:"Non solo tutto l'arco politico deve condannare le violenze che stiamo vedendo da parte di sedicenti no green pass e no vax, che stanno manifestando con forme inaccettabili, ma faccio anche un appello a tutte le forze politiche, non bisogna soffiare sul fuoco. Non bisogna lasciar pensare a qualcuno che si può permettere di utilizzare violenza, minacciare medici, professori universitari che si battono per le campagne vaccinali", ha concluso.

Igor Yak "Non c'è una via di mezzo". Di Maio, come sei limitato!? Ci sono nella vita vie infinite se tieni mente aperta. 0

italia, politica