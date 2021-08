https://it.sputniknews.com/20210831/damato-shock-i-no-vax-si-paghino-i-ricoveri-da-soli-12725660.html

D'Amato shock: "I No-Vax si paghino i ricoveri da soli"

D'Amato shock: "I No-Vax si paghino i ricoveri da soli"

Il funzionario ha sostenuto che la Regione sarebbe già al lavoro per introdurre il pagamento delle cure mediche per i pazienti Covid che non si sono vaccinati... 31.08.2021, Sputnik Italia

Sono dichiarazioni destinate a far discutere a lungo, quelle rilasciate dall'assessore alla Sanità del Lazio Alessio D'Amato, che in un'intervista al Messaggero ha affermato che i No-Vax dovrebbero pagarsi i ricoveri da soli."I No-Vax che contraggono il Covid e finiscono nelle Terapie intensive degli ospedali del Lazio dovranno pagare i ricoveri", ha affermato D'Amato.D'Amato ha quindi precisato che le sue parole non andrebbero prese come una semplice provocazione, dal momento che modelli di riferimento, per questo genere di procedure, già esistono:L'assessore laziale ha proseguito, spiegando che, se prima "non si chiedeva un centesimo, con i No-Vax siamo intenzionati ad andare oltre".Domani giornata di protesteE intanto domani, 1 settembre, i No-Vax e i No Green Pass sono pronti a scendere in piazza per manifestare contro l'estensione del certificato verde ai mezzi a lunga percorrenza.Ci si aspettano disordini in almeno 54 città italiane e il blocco di alcuni dei maggiori snodi ferroviari del Paese.

Irina Derefko Solo un malato di mente, mentecatto, delinquente, può fare una dichiarazione del genere. 6

pipino giusto ha ragione.....quindi facciamo che tutti i malati di vita sregolata o sedentaria come anche obesi...alcolisti o anche chi scambia le bevande alcoliche per acqua oligominerale...i fumatori...i nuovi patiti di swapo... ecc. si paghino le cure da soli.....compreso chi ha trasfornayo una malattia impegnativa ma superabile senza troppi traumi visto che l'ho collaudata e non sono certo finito in terapia intensiva e nemmeno dal dottore...solo una certa subdola seccatura...deve rendere allo stato 6

