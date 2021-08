Calciomercato, Cristiano Ronaldo passa ufficialmente al Manchester United

"Chi mi conosce sa quanto sono concentrato sul mio lavoro. Meno chiacchiere e più azione, questo è stato il mio motto guida sin dall'inizio della mia carriera. Tuttavia, alla luce di tutto quello che è stato detto e scritto di recente, devo definire la mia posizione. Più che mancanza di rispetto per me, come uomo e come giocatore, il modo frivolo in cui il mio futuro è coperto dai media è irrispettoso per tutti i club coinvolti in queste voci, così come per i loro giocatori e il personale. [... ] ci sono state frequenti notizie e storie che mi hanno associato a un certo numero di club in molti campionati diversi, senza che nessuno si sia mai preoccupato di cercare di scoprire la verità. Sto rompendo il silenzio ora per dire che non posso permettere alle persone di continuare a giocare con il mio nome. Rimango concentrato sulla mia carriera e sul mio lavoro, impegnato e preparato per tutte le sfide che devo affrontare. Tutto il resto? Tutto il resto sono solo chiacchiere".", ha scritto.