Crisi migratoria e Afghanistan, la Lamorgese dopo il vertice UE apre all'accoglienza

L'UE deve rafforzare il sostegno ai paesi vicini all'Afghanistan per prevenire una crisi migratoria, afferma una dichiarazione congiunta dei ministri degli... 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T19:43+0200

"L'UE fornirà e rafforzerà la sua assistenza ai paesi terzi, in particolare ai paesi confinanti e di transito, che ospitano un gran numero di migranti e rifugiati, per sostenere le loro capacità di fornire la protezione, le condizioni di accoglienza dignitose e sicure e i mezzi di sussistenza sostenibili per i rifugiati e le comunità accoglienti. L'UE coopererà inoltre con questi paesi per prevenire la migrazione clandestina", si legge nel documento.La dichiarazione osserva che i paesi dell'UE agiranno congiuntamente per "prevenire il ripetersi di movimenti migratori illegali incontrollati su larga scala".Il ministro degli Interni italiano Luciana Lamorgese ha spiegato che la versione finale del documento è stata approvata tenendo conto di "un forum per i reinsediamenti che dovrebbe tenersi a breve" ed è stato stato arricchito anche con un "riferimento alla minaccia ibrida".Il ministro ha sottolineato che si tratta di un problema molto complesso, quindi "è stato fatto un riferimento a tutte le rotte, quindi un'attenzione particolare a tutte le altre rotte che comunque hanno delle complicazioni analoghe e che sono determinate da situazioni contingenti".Nelle scorse settimane l'Unione Europea aveva reso nota la propria intenzione di stanziare ulteriori 57 milioni di euro di fondi per gli aiuti ai profughi provenienti dall'Afghanistan.

