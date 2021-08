https://it.sputniknews.com/20210831/covid-stop-al-congedo-retribuito-per-genitori-con-i-figli-in-dad-12726161.html

Covid, stop al congedo retribuito per genitori con i figli in Dad

Covid, stop al congedo retribuito per genitori con i figli in Dad

Il congedo retribuito al 50% per i genitori con i figli a casa era stato introdotto quest'anno, assieme al bonus baby sitter, ma la misura non è stata... 31.08.2021, Sputnik Italia

Niente più aiuti alle famiglie con i figli in Dad. Il pacchetto di agevolazioni da 300 milioni di euro, che comprendeva il bonus baby sitter e il congedo retribuito al 50 per cento a carico dell'Inps, è scaduto il 30 giugno e non è stato reintrodotto in vista dell'inizio dell'anno scolastico. Lo si apprende dal Messaggero.La misura consentiva ai genitori, con i figli a casa per la dad o la quarantena, di assentarsi dal lavoro, con un permesso retribuito al 50 per cento. Era stata introdotta con il decreto 30 del 2021, per dare un aiuto concreto a mamme e papà che svolgono un lavoro in presenza, soprattutto per chi ha bambini alle scuole dell'infanzia o primarie.La stessa legge prevedeva, inoltre, in presenza di figli di età inferiore ai sedici anni, il lavoro agile per uno dei due genitori lavoratori dipendenti, per tutto il periodo della quarantena o della Dad.Il ministro del Lavoro, Andrea Orlando, inoltre, ha già detto che al prossimo Consiglio dei Ministri porrà la questione dell'equiparazione del rifinanziamento della quarantena alla malattia.La questione è esplosa lo scorso 6 agosto, quando il presidente dell'Inps, Pasquale Tridico, ha avvisato con una nota che i 663 milioni per la copertura delle quarantene si erano esauriti. Senza il rifinanziamento, non sarà più possibile equiparare la quarantena alla malattia.A questo proposito è arrivata ieri la dichiarazione del ministro Orlando, che dalla festa dell'Unità di Modena si è detto favorevole all'equiparazione, che verrà affrontata nel prossimo CdM. I sindacati hanno applaudito all'apertura.

