Covid, in Sud Africa scoperta una nuova variante forse resistente agli anticorpi

Il nuovo ceppo, che deve ancora essere soggetto a studi più approfonditi, contiene un mix di mutazioni proprie di altre varianti. 31.08.2021, Sputnik Italia

Gli scienziati sudafricani hanno identificato una nuova variante di coronavirus, con mutazioni multiple, ma devono ancora stabilire se sia più contagiosa o in grado di superare l'immunità fornita dai vaccini o da una precedente infezione. Lo riporta Reuters.La nuova variante, nota come C.1.2, è stata rilevata per la prima volta a maggio e ora si è diffusa nella maggior parte delle province sudafricane e in altri sette paesi in Africa, Europa, Asia e Oceania, secondo una ricerca che deve ancora essere sottoposta a revisione paritaria.La nuova variante contiene molte mutazioni, associate ad altri ceppi, con maggiore trasmissibilità e ridotta sensibilità agli anticorpi neutralizzanti, che si sostanziano in un mix molto variegato.Ad oggi, gli esperti non sono ancora sicuri di come tali mutazioni influenzino il comportamento del virus. Sono in corso test di laboratorio per stabilire quanto la variante sia suscettibile agli anticorpi.Si ritiene che questo ceppo si diffonda più facilmente rispetto alla versione originale del coronavirus, che causa il COVID-19, e ci sono prove che i vaccini siano meno efficaci contro di essa.Proprio per questo motivo, un gran numero di Paesi hanno imposto delle limitazioni per i viaggi da e per il Sud Africa.

