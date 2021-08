https://it.sputniknews.com/20210831/covid-19-nessun-nesso-tra-il-vaccino-e-la-morte-del-medico-deceduto-dopo-la-dose-12728549.html

Covid-19, nessun nesso tra il vaccino e la morte del medico deceduto dopo la dose

La morte dell'odontoiatra tedesco dell'ospedale di Bressanone è avvenuta lo scorso marzo, poco dopo la seconda dose di vaccino. Un collega aveva ipotizzato che... 31.08.2021, Sputnik Italia

Una perizia medica, però, avrebbe stabilito che non c'è alcun nesso tra la morte di Cornel Strüning e il vaccino contro il Covid-19, secondo quanto informa Ansa.Il medico odontoiatra tedesco era morto a marzo, a 63 anni, per un ictus, alcuni giorni dopo aver ricevuto la seconda dose del vaccino.Il suo caso aveva raggiunto l'attenzione mediatica grazie al video di un collega tedesco, Josef Peterhans, che riteneva esserci un nesso tra la morte improvvisa dell'uomo e la doppia vaccinazione. Peterhans aveva riferito che, dopo la seconda dose di Pfizer, l'amico aveva iniziato a soffrire dolori alle articolazioni, sintomi febbrili e aritmie cardiache. Dopo qualche settimana sarebbe sopraggiunta la morte.La video-testimonianza, in tedesco, si è diffusa rapidamente tra gli attivisti No-Vax e il caso ha suscitato l'attenzione dell'ordine dei medici e degli odontoiatri, che lo ha segnalato alla farmacovigilanza.La perizia era stata poi disposta dalla procura di Bolzano, nell'ambito delle perizie avviate per accertare le cause del decesso. Il perito ha stabilito l'assenza di un nesso causale tra vaccinazione e decesso del dentista sessantatreenne.

