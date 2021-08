https://it.sputniknews.com/20210831/cina-il-ritiro-usa-dallafghanistan-dimostra-che-gli-interventi-militari-sono-destinati-a-fallire-12726395.html

Cina: il ritiro USA dall'Afghanistan dimostra che gli interventi militari sono destinati a fallire

Cina: il ritiro USA dall'Afghanistan dimostra che gli interventi militari sono destinati a fallire

Sia Cina che Russia hanno dato la propria disponibilità a lavorare per la pacificazione dell'Afghanistan e il contenimento del terrorismo. 31.08.2021

Il ministero degli Esteri cinese ha affermato che il ritiro delle truppe statunitensi dall'Afghanistan è una chiara dimostrazione del fatto che gli interventi militari e una politica di imposizione dei propri valori sono destinati a fallire.Il diplomatico ha osservato che la comunità internazionale dovrebbe rispettare la sovranità e l'integrità territoriale dell'Afghanistan.La scorsa settimana, il ministero del Commercio cinese ha annunciato che Pechino è pronta a collaborare con la comunità mondiale per facilitare la ricostruzione pacifica dell'Afghanistan. Il portavoce del ministero ha sottolineato che il commercio tra Cina e Afghanistan ha raggiunto un volume pari a 550 milioni di dollari nel 2020.Durante il primo semestre di quest'anno, tale cifra è aumentata del 44% su base annua, raggiungendo quota 310 milioni, secondo il ministero.La posizione di Cina e Russia sull'AfghanistanDopo la presa di Kabul del 15 agosto da parte dei talebani*, il presidente cinese Xi Jinping e il suo omologo russo Vladimir Putin hanno discusso della situazione in Afghanistan.Entrambi i presidenti hanno sottolineato l'importanza di dare la priorità al "raggiungere la pace il prima possibile" nel Paese e non lasciare che "l'instabilità si diffonda" negli Stati vicini.In particolare, il ministro degli Esteri cinese Wang Yi ha dichiarato, in una conversazione telefonica con il segretario di Stato americano Antony Blinken il 17, agosto che Pechino è disposta a cooperare con gli Stati Uniti in Afghanistan per prevenire una guerra civile e impedire che il paese diventi un terreno fertile per il terrorismo.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia e in molti altri stati.

