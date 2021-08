https://it.sputniknews.com/20210831/carenza-di-chip-i-nuovi-iphone-13-non-basteranno-per-tutti-12734984.html

Carenza di chip, i nuovi iPhone 13 non basteranno per tutti

Carenza di chip, i nuovi iPhone 13 non basteranno per tutti

Nei primi mesi del commercio il nuovo iPhone sarà una merce in penuria per via dei problemi che stanno affrontando i fornitori dei componenti. Lo riporta... 31.08.2021, Sputnik Italia

Due produttori chiave di condensatori ceramici multistrato hanno avuto interruzioni nel processo della produzione: sono Murata Manufacturing Co., Ltd. e Taiyo Yuden, scrive il portale. Gli stabilimenti in Giappone e Malesia hanno sospeso le attività per via dei casi di contagio dal coronavirus tra i dipendenti. Questi fattori potrebbero ritardare le consegne dei componenti, il che, a sua volta, avrà impatto sul piano di assemblaggio degli iPhone 13.Gli smartphone saranno basati sul processore Apple A15 Bionic. Lo schermo dei modelli Pro avrà una frequenza di aggiornamento a 120 Hz, mentre la memoria interna arriverà fino a 1 TB.La famiglia di smartphone iPhone 13 sarà presentata il prossimo 14 settembre. In seguito i dispositivi saranno disponibili all'acquisto, per ora non sono stati svelati i prezzi dei nuovi cellulari.

