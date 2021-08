https://it.sputniknews.com/20210831/calenda-si-tira-indietro-dallorganizzare-la-manfiestazione-si-vax-non-ha-aderito-nessuno-12731724.html

Calenda si tira indietro dall'organizzare la manfiestazione Sì-Vax: "Non ha aderito nessuno"

La manifestazione si sarebbe dovuta tenere il prossimo 11 di settembre. 31.08.2021, Sputnik Italia

Con un post su Twitter Carlo Calenda ha annunciato la propria rinuncia dall'orgnaizzazione della manifestazione Sì-Vax.Il leader di Azione e candidato sindaco di Roma ha riferito che tale decisione è stata presa a causa della mancata adesione da parte di altri candidati o di cariche istituzionali.La manifesazione Sì-Vax, che non avrebbe dovuto presentare simboli di partito per una maggiore inclusività, era prevista per l'11 settembre a Roma.Nelle scorse settimane sia il Partito Democratico, ma anche il Movimento Cinque Stelle, ai quali Calenda si era rivolto con più decisione, si erano mostrati freddi rispetto all'ipotesi di una manifestazione di piazza congiunta alla vigilia delle elezioni amministrative.

raus jUEde E già, comincia a tirare una brutta aria. E i politici sono i più sensibili ad ammalarsi. 0

