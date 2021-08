https://it.sputniknews.com/20210831/borsa-usa-indici-in-calo-mentre-si-attendono-i-dati-macro-12731419.html

Borsa USA, indici in calo mentre si attendono i dati macro

I future sono perlopiù in calo negli indici di borsa statunitensi in questo giorno di fine agosto, in attesa dei dati macro, confermanti la crescente sfiducia... 31.08.2021, Sputnik Italia

Alle ore 13.04 italiane, i future, nell'indice industriale Dow Jones (DJIA), sono cresciuti dello 0,03%: a 35365 punti; l'indice del listino high-tech NASDAQ è sceso dello 0,07%: a 15584,5 punti; e l'indice S&P 500, il più ampio indice azionario americano, risulta essere in calo dello 0,03%: a 4523,25 punti.Martedì, gli investitori sono in attesa della pubblicazione dell'indice sulla fiducia dei consumatori negli USA. Gli analisti ritengono che l'indice di luglio sia sceso da 129,1 a 124 punti.Gli investitori continuano anche a fare eco al discorso del capo della Riserva Federale degli Stati Uniti (FRS), Jerome Powell. Lo scorso venerdì, il capo del regolatore ha affermato che ora sarebbe un errore inasprire la politica monetaria. Non ha inoltre indicato una tempistica esatta per la riduzione del ritiro degli attivi finanziari dal mercato."La conferma che la FED è pronta ad iniziare a ridurre gradualmente gli stimoli nel contesto del ceppo Delta del coronavirus suggerisce che il regolatore è fiducioso nella capacità dell'economia di rimanere in piedi" ha affermato al Wall Street Journal Peter Langas dell'azienda Bessemer Trust.

