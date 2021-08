https://it.sputniknews.com/20210831/blocco-treni-dei-no-green-pass-assoutenti-chiede-larresto-in-flagranza-12729309.html

Blocco treni dei No Green Pass: Assoutenti chiede l'arresto in flagranza

Gli attivisti hanno annunciato manifestazioni con occupazione dei treni per mercoledì 1 settembre. L'associazione pronta ad una "raffica di denunce". 31.08.2021, Sputnik Italia

I manifestanti che domani bloccheranno la circolazione ferroviaria, recando ritardi e disagi ai viaggiatori vanno arrestato in flagranza di reato e perseguiti per blocco stradale e interruzione di pubblico servizio. Lo afferma in un comunicato reso noto martedì mattina Assoutenti, pronta ad una raffica di denunce contro i “No Green pass” che hanno annunciato per domani manifestazioni in tutta Italia.L'associazione altresì ricorda che il Codice penale punisce chi blocca treni e interrompe un pubblico servizio con l'arresto immediato e fino a sei anni di carcere. Esorta Viminale, Prefetti e forze dell'ordine ad intervenire per garantire la circolazione dei treni.“Per tale motivo chiediamo alle autorità competenti di assicurare alla giustizia chiunque domani bloccherà stazioni e treni, e siamo pronti a presentare una raffica di denunce alle Procure della Repubblica di tutta Italia contro i “No green pass” responsabili dell’interruzione della circolazione ferroviaria”, prosegue Truzzi.Assoutenti infine esprime solidarietà nei confronti del virologo Matteo Bassetti che domenica sera è stato vittima dell'aggressione di un No Vax. Il medico ha detto di essere preoccupato non solo per se stesso ma anche per la sua famiglia e di aver presentato 70 denunce. La solidarietà è stata rivolta anche a al giornalista Francesco Giovannetti e a quanti abbiano ricevuto minacce dai No Vax. Assoutenti ritiene che "tali episodi di violenza, unitamente alle proteste indette per domani, rappresentino un pericolo per la democrazia e nulla abbiano a che vedere con il sacrosanto diritto di protesta e manifestazione", conclude il comunicato.

