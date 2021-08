https://it.sputniknews.com/20210831/bassetti-e-le-minacce-di-morte-dei-no-vax-ho-fatto-70-denunce-lo-stato-intervenga-12725490.html

Bassetti e le minacce di morte dei No-Vax: “Ho fatto 70 denunce, lo Stato intervenga”

Il racconto dell’aggressione sotto casa, la paura per la famiglia e la richiesta di fare di più per fermare un fenomeno pericoloso. 31.08.2021, Sputnik Italia

È preoccupato non soltanto per se stesso e per la sua famiglia Matteo Bassetti, ma anche per il clima di odio e per la diffusione nei movimenti No-Vax e No green pass di figure violente.Il direttore del reparto Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova racconta al Corriere della sera l’aggressione subita, le 70 denunce già presentate e dice: “La magistratura e lo Stato, però, devono intervenire: sono fenomeni pericolosi”.Appena rientrato dalle vacanze, Bassetti si è trovato in una situazione pericolosa: sotto casa un uomo lo ha seguito e riempito di insulti: “Mi urlava: ‘I vaccini fatteli tu’. E ancora: ‘Ti ammazzo’”.Seguendo le indicazioni della Digos, ha chiamato una pattuglia, che è arrivata in tre minuti. “Quando ha sentito le sirene è corso via, ma è stato subito raggiunto dagli agenti. Ho saputo che si tratta di un uomo di 46 anni che è stato portato in Questura”, racconta dell’uomo che lo ha aggredito e che è stato denunciato direttamente dalla polizia.Dai social alla stradaBassetti ripercorre l’evoluzione delle minacce ricevute, iniziate sui social network a dicembre dello scorso anno, all’inizio delle vaccinazioni.All’inizio si trattava di “insulti e minacce di morte a me e alla mia famiglia, soprattutto sulla mia pagina Facebook. Poi con lettere anonime indirizzate al mio ospedale, successivamente con telefonate, sempre anonime, alla segreteria dell’ospedale e a mia moglie”.Poi l’escalation è proseguita con il numero di cellulare dell’esperto reso pubblico su Telegram, con una sequela di insulti e minacce. Il tutto culminato nell’aggressione verbale e fisica.

