Base scientifica lunare, il capo dell'agenzia spaziale tedesca vuole discuterne con Roscosmos

Il progetto della ILRS, la base scientifica lunare della Russia, è uno degli obiettivi più importanti del programma spaziale di Roscosmos. 31.08.2021, Sputnik Italia

Il capo dell'Agenzia spaziale tedesca presso la DLR, Walther Pelzer, ha riferito a Sputnik che intende discutere l'iniziativa della Stazione internazionale di ricerca lunare (ILRS) con Roscosmos in un prossimo incontro, a cui spera parteciperà il direttore dell'agenzia russa Dmitry Rogozin.Il dirigente, parlando con Sputnik a margine del 36° Simposio spaziale, ha affermato di non sapere se Rogozin sarà presente all'incontro, ma ha espresso la speranza che parteciperà.Il direttore generale dell'ESA Josef Aschbacher ha detto in precedenza a Sputnik che gli Stati membri dell'Agenzia spaziale europea (ESA) stanno discutendo un'offerta fatta da Russia e Cina sulla possibile partecipazione all'ILRS, ma che nessuna decisione è stata ancora presa.Nei mesi scorsi, la Russia ha riaffermato le sue ambizioni di esplorazione lunare, firmando un memorandum sulla cooperazione con l'Amministrazione spaziale nazionale cinese per la creazione dell'ILRS.L'ILRS è stato concepito come una base sperimentale scientifica sulla superficie della Luna e nella sua orbita finalizzata a svolgere attività di ricerca scientifica multidisciplinare e multiobiettivo, compresa l'esplorazione e l'osservazione lunare.Alla fine del mese di marzo, gli scienziati russi hanno anche annunciato l'intenzione di inviare una capsula con microrganismi sulla Luna e lasciarla lì per qualche anno, in modo da valutare l'effetto delle condizioni lunari sugli oggetti biologici.

