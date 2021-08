https://it.sputniknews.com/20210831/alibaba-licenzia-10-impiegati-dopo-la-diffusione-di-accuse-di-violenza-sessuale---media-12722820.html

Alibaba licenzia 10 impiegati dopo la diffusione di accuse di violenza sessuale - media

Alibaba licenzia 10 impiegati dopo la diffusione di accuse di violenza sessuale - media

Il colosso cinese del commercio elettronico Alibaba ha licenziato dieci impiegati per aver pubblicato il racconto di una lavoratrice sulle accuse di violenza... 31.08.2021, Sputnik Italia

Secondo quanto riferito dall'agenzia, la decisione è stata annunciata all'interno della società la settimana scorsa. I dipendenti sono stati licenziati dopo aver condiviso un post, pubblicato sul forum interno dal collega di cognome Zhou, che ha accusato l'ex manager di stupro.Secondo le fonti di Bloomberg, gli impiegati hanno condiviso gli screenshot del post della donna, rendendoli così accessibili al pubblico. Inoltre, tre persone hanno ricevuto una sanzione disciplinare per commenti inappropriati su forum pubblici.In precedenza, ad agosto, Alibaba aveva annunciato l'istituzione di un comitato speciale per questioni di ambiente lavorativo, nell'ambito del quale opererà "un AID Team indipendente responsabile delle denunce dei dipendenti per molestie e aggressioni sessuali".Lo scandaloI media hanno riportato ad agosto che una dipendente di Alibaba aveva dichiarato sulla piattaforma di comunicazione interna di esser stata violentata dal suo capo durante un viaggio di lavoro. In seguito, il racconto è finito su internet, provocando una bufera in Cina. Il CEO della società Daniel Zhang ha affermato che l'avvenuto l'ha "scioccato e arrabbiato" e ha chiesto di avviare un'indagine.Come si apprende da una nota della società, rilasciata lunedì, il sospettato di stupro è stato licenziato.

