Agenzia delle Dogane, fermo amministrativo per 12mila zanzariere elettriche a rischio incendio

Agenzia delle Dogane, fermo amministrativo per 12mila zanzariere elettriche a rischio incendio

I funzionari dell'Agenzia delle Dogane di Pomezia hanno posto in stato di fermo amministrativo oltre 12mila prodotti provenienti dalla Cina, perché considerate... 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T14:33+0200

2021-08-31T14:33+0200

2021-08-31T14:44+0200

Durante il servizio di controllo doganale delle merci, in tema di sicurezza dei prodotti, gli agenti della Sezione Operativa Territoriale (SOT) di Pomezia hanno sottoposto a fermo amministrativo 12.900 zanzariere elettriche provenienti dalla Cina e destinate al mercato nazionale.Secondo quanto riferito nel comunicato stampa dell'Agenzia, i prodotti sui quali era apposta la marcatura CE sono risultati difformi per il materiale plastico utilizzato a seguito di accertamenti tecnici attraverso l’IMQ (Istituto italiano per il Marchio di Qualità).Il materiale plastico utilizzato non ha superato la prova d’infiammabilità prevista dalla norma EN 60335-2-59. Sono state inoltre rilevate difformità per le informazioni riportate sulle etichette.I prodotti potranno essere conformati, distrutti o rispediti all’estero.

