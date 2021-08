https://it.sputniknews.com/20210831/afghanistan-papa-francesco-non-si-e-tenuto-conto-di-tutte-le-eventualita-12728911.html

Afghanistan, Papa Francesco: ""Non si è tenuto conto di tutte le eventualità"

Afghanistan, Papa Francesco: ""Non si è tenuto conto di tutte le eventualità"

L'emittente spagnola Cope ha lanciato un'altra anticipazione della lunga intervista rilasciata dal Pontefice al giornalista Carlos Herrera, che sarà trasmessa... 31.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-31T12:55+0200

2021-08-31T12:55+0200

2021-08-31T12:55+0200

italia

vaticano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/0b/12099073_0:0:3047:1714_1920x0_80_0_0_532c38d0dda6f3ec217f33cf00e5ef31.jpg

"Nel ritiro dall’Afghanistan non sono state prese in considerazione tutte le eventualità", ha detto Papa Francesco ai microfoni di Radio Cope. Nel colloquio di un'ora e mezza con il giornalista Carlos Herrera, emerge la preoccupazione di Francesco per eventuali ritorsioni nei confronti dei civili. Nell'anticipazione pubblicata martedì mattina dall'emittente spagnola, il Papa risponde ad una domanda sul ritiro delle forze della coalizione, se ritiene che la popolazione sia stata "abbandonata a se stessa". Herrera ha dichiarato che l'Afghanistan doveva essere la questione "al centro" del suo colloquio con il pontefice, un incontro che è avvenuto con "cordialità e vicinanza" senza condizioni poste dal Santo Padre. In un'altra anticipazione resa pubblica ieri, il Papa ha parlato del suo recente intervento al colon e di una sua possibile rinuncia. L'intervista di un'ora e mezza andrà in onda integralmente alle 8 di mercoledì mattina.

raus jUEde Auguro sinceramente a questo cesso sub umano di papa di morire il prima possibile. 0

1

vaticano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, vaticano