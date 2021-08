https://it.sputniknews.com/20210831/afghanistan-biden--finita-la-guerra-piu-lunga-damerica-12736375.html

Afghanistan, Biden: "È finita la guerra più lunga d'America"

"Sono finiti 20 anni di guerra, la più lunga d’America", ha detto il presidente americano Joe Biden parlando alla nazione all'indomani del ritiro dell'Afghanistan.Biden ha ricordato l'accordo firmato dal predecessore Donald Trump con i Talebani*. "Ci era stato assicurato che se avessimo lasciato l'Afghanistan i talebani non avrebbero toccato le forze Usa, se non avessimo rispettato questa data qualcosa sarebbe successo"."Io ho preso la decisone di terminare questa guerra" e "ho rispettato la promessa fatta in campagna elettorale", ha ribadito Biden aggiungendo che l'operazione di evacuazione è stata "un successo" con oltre 5.000 americani evacuati. I Talebani hanno preso degli impegni, vigileremoIl presidente Biden ha poi parlato degli impegni presi dai Talebani per la creazione di "corridoi umanitari" per i lavoratori, per chi ha collaborato con l'Occidente. Il monito all'Isis: non abbiamo finito con voiBiden è poi passato a parlare della lotta al terrorismo, che deve proseguire ma proteggendo l'America "contro le minacce del 2021 e non contro quelle del 2001".Il presidente si è poi rivolto al gruppo afghano dell'Isis, l'Is-K, che ha rivendicato l'attentato all'aeroporto di Kabul: "Isis Korasan non abbiamo finito con voi"."Gli Stati Uniti non dimenticheranno, non perdoneranno, vi inseguiremo fino agliinferi e pagherete il vostro prezzo", ha aggiunto *Organizzazione terrorista messa al bando in Russia e in altri Paesi.

