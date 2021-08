https://it.sputniknews.com/20210830/windows-11-microsoft-cambia-nuovamente-i-requisiti-minimi-dei-processori-12720412.html

Windows 11, Microsoft cambia nuovamente i requisiti minimi dei processori

I possessori di alcuni processori di vecchia generazioni saranno costretti a fare un upgrade della propria macchina se vorranno utilizzare il nuovo OS. 30.08.2021, Sputnik Italia

A poche settimane dall'approdo sul mercato, Microsoft ha cambiato nuovamente i requisiti di accesso per il nuovo sistema operativo Widnows 11.Il team di sviluppatori di Redmond ha pubblicato la nuova lista ufficiale, che sembrerebbe lasciare fuori un gran numero di possessori di computer che, ad oggi, funzionano con Windows 10.A subire il cambiamento più significativo, questa volta, è stata la tipologia di processore minimo supportato dall'OS.Ecco chi resta fuori e perchéStando alle ultime informazioni disponibili, saranno esclusi i processori AMD Ryzen Zen 1 e molti degli Intel di settima generazione, fatto questo che lascia di fatto fuori un gruppo piuttosto nutrito di consumatori.Salvi, almeno per ora, gli Intel Core Serie X, Xeon Serie W e Intel Core 7829HQ, anche se per quest'ultimo tipo si parla soltanto di alcuni modelli.Stando ai test, si tratta di un 52% in più di casi di crash per i processori finiti in black list rispetto a quelli che saranno invece compatibili.In arrivo l'app PC Health CheckIntanto Microsoft ha rilasciato una versione di anteprima dell’app PC Health Check, il cui scopo è quello di verificare accuratamente il rispetto dei dettagli necessari per accogliere in completa sicurezza Windows 11 sulla propria macchina. Quella definitiva, però, sarà resa disponibile solo in prossimità della release ufficiale del prodotto.

