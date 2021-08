https://it.sputniknews.com/20210830/vaccinazione-giovani-a-cagliari-una-open-night-con-musica-e-gadget-per-la-fascia-da-12-a-35-anni-12721399.html

Vaccinazione giovani, a Cagliari una open night con musica e gadget per la fascia da 12 a 35 anni

Vaccinazione giovani, a Cagliari una open night con musica e gadget per la fascia da 12 a 35 anni

30.08.2021

ATS Sardegna, in collaborazione di Regione Autonoma Sardegna e con il patrocinio del Comune di Cagliari, ha lanciato l'open night per i vaccini, una serata con tanto di dj set, gadget e postazione per i selfi durante la quale i giovani potranno vaccinarsi senza prenotazione e ascoltando buona musica (rispettando il distanziamento). "It's open night. C'mon!" è il claim dell'evento che si terrà all'hub vaccinale della Fiera di Cagliari martedì 31 agosto dalle 20.00 alle 24.00. Le vaccinazioni si effettueranno senza prenotazione ai giovani dai 12 ai 35 anni."I ragazzi che aderiranno avranno a disposizione delle postazioni per i selfie da diffondere sui social con l'hashtag #vaccinati e contribuire così a far conoscere l’importanza della vaccinazione contro il Covid-19", si legge in un volantino dell'evento postato su Facebook."L'iniziativa cerca di raggiungere il maggior numero di giovani, in particolare la fascia 12-25 anni, e motivarli a vaccinarsi, con uno stile della campagna che riecheggia quello usato per gli eventi di svago dedicati ai giovani, veicolando il messaggio implicito che il vaccino è l'unica strada per tornare alla vita normale e divertirsi insieme agli altri", si legge su una nota del Comune di Cagliari.Durante la serata verranno distribuiti ai partecipanti dei braccialetti colorati personalizzati, come valore simbolico di testimonianza pubblica della scelta di vaccinarsi.

