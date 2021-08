https://it.sputniknews.com/20210830/trovati-anticorpi-covid-nel-latte-delle-mamme-che-hanno-superato-la-malattia-e-in-quelle-vaccinate-12719439.html

Trovati anticorpi Covid nel latte delle mamme che hanno superato la malattia e in quelle vaccinate

Mentre era già noto alla scienza che le donne che allattano al seno e hanno da poco superato il Covid producano un latte contenente anticorpi al virus, non era... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T20:58+0200

mondo

medicina

scienza e tech

coronavirus nel mondo

Una nuova ricerca dell'Università della Florida, pubblicatasulla rivista Breastfeeding Medicine e finanziata dal Children's Miracle Network, confermerebbe le aspettative più ottimistiche per la pediatria – anche il latte delle mamme vaccinate contiene significative quantità di anticorpi SARS-CoV-2 IgA e IgG."I nostri studi mostrano che la vaccinazione determina un aumento significativo degli anticorpi contro Sars-CoV-2 nel latte materno e ciò suggerisce che le mamme vaccinate possano trasmettere questa immunità ai loro bambini. Stiamo lavorando per confermarlo nella nostra ricerca in corso", ha detto Joseph Larkin, autore senior dello studio.La ricerca è stata condotta tra dicembre 2020 e marzo 2021, quando i vaccini Pfizer e Moderna sono stati resi disponibili per primi ai sanitari. I ricercatori hanno reclutato 21 operatrici sanitarie in allattamento e vaccinate con uno di questi due vaccini che contengono mRNA incapsulato in una nanoparticella lipidica, la quale codifica la proteina Spike SARS-CoV-2.I rapporti preliminari per gli studi di fase I/II sui vaccini COVID-19 basati su questo tipo di vaccini a mRNA hanno mostrato una significativa risposta anticorpale IgG al SARS-CoV -2, del tutto simile a quella osservata in campioni di siero umano convalescente di individui con diagnosi di COVID-19.Tutto ciò lascia presagire che il latte materno di queste madri, possa apportare una buona difesa immunitaria passiva ai loro neonati.Josef Neu, uno dei coautori dello studio, ha affermato: “I neonati sono troppo piccoli per rispondere adeguatamente a certi tipi di vaccini. Il latte materno consente alle madri che allattano di fornire una immunità passiva”.

raus jUEde """..... anche il latte delle mamme vaccinate contiene significative quantità di anticorpi SARS-CoV-2 IgA e IgG.""" "Significative quantità" è un linguaggio non solo non tecnico, ma risibile. Si parli di concentrazione e in percentuale. Solita fuffa giudea per avvelenare puerpere e figli in gestazione. 0

