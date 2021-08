https://it.sputniknews.com/20210830/tragedia-a-sesto-san-giovanni-13enne-muore-dopo-caduta-da-monopattino-elettrico-12722448.html

Tragedia a Sesto San Giovanni, 13enne muore dopo caduta da monopattino elettrico

Tragedia a Sesto San Giovanni, 13enne muore dopo caduta da monopattino elettrico

Secondo le prime ricostruzioni il giovane aveva chiesto all'amico di provare il veicolo mentre si trovavano al parco "9 Novembre", ma a causa dell'alta... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T20:06+0200

2021-08-30T20:06+0200

2021-08-30T20:06+0200

italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/08/9629314_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4b8c110a5dd13a87241f491bd43a8699.jpg

Il giovane di 13 anni arrivato in coma all'ospedale Niguarda di Milano non ce l'ha fatta. Il decesso è avvenuto nel tardo pomeriggio di oggi.Secondo le prime ricostruzioni il giovane avrebbe chiesto all'amico con il quale era al parco di provare il monopattino elettrico, per la prima volta. Uscito dal parco intorno alle 16 avrebbe percorso ad alta velocità la pista ciclabile di viale Gramsci.A causa dell'alta velocità il giovane ha perso il controllo del mezzo che ha sbandato e lui è caduto con il viso a terra riportando un trauma cranico. A dare l'allarme è stata un'infermiera che ha assistito per caso all'incidente.Il 13enne è stato soccorso dal 118 che, all'arrivo sul posto, hanno diagnosticato un arresto cardiocircolatorio in corso e lo hanno intubato. All'arrivo in ospedale il giovane si presentava in condizioni gravissime.Sul fatto indaga ora la Polizia locale di Sesto, che sta cercando di capire se il mezzo è a norma e se ci sono responsabilità da parte del genitore dell'amichetto della vittima, che si trovava al parco con i due amici.

https://it.sputniknews.com/20210815/monopattini-elettrici-in-arrivo-nuove-regole-contro-il-far-west-12522294.html

raus jUEde L'idea del monopattino elettrico è la più grande castronata che un un governo di coglioni poteva adottare e sponsorizzare. Mettetegli una targa e una assicurazione di mille euro all' anno, così almeno ci togliamo dai piedi il 60% dell'utenza, ovvero gli stranieri, specie quelli colorati sub umani. 1

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia