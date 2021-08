https://it.sputniknews.com/20210830/toscana-iniettato-per-errore-astrazeneca-al-posto-di-moderna-a-5-persone-12717126.html

Toscana, iniettato per errore AstraZeneca al posto di Moderna a 5 persone

L'incidente è avvenuto all'hub vaccinale di Dicomano, in provincia di Firenze. Per i 5 è stata disposta la sorveglianza sanitaria dall'Asl Toscana centro. 30.08.2021, Sputnik Italia

Cinque persone di età compresa tra i 24 ed i 41 anni hanno ricevuto per errore la dose di vaccino AstraZeneca invece del Moderna a cui erano destinati come dose di richiamo.All'hub vaccinale di Dicomano si stavano tenendo i richiami dei vaccini, tra i quali anche i richiami per le persone over 60 a cui era destinato il vaccino AstraZeneca. L'errore umano dell'infermiere è stato quello di confondere le fiale e somministrare il preparato ad altre 5 persone.Quest'ultime sono un uomo di 31 anni e quattro donne, due di 24 anni, una di 27 e una di 41. Di queste due assumono anche un contraccettivo per via orale.E' subito scattato l'allarme dell'Asl Toscana centro che ha disposto per i 5 cittadini la sorveglianza sanitaria attiva. Questi ultimi sono stati poi sottoposti ad esami del sangue per verificare l'assetto coagulativo e saranno monitorati per circa un mese.

raus jUEde Si può rimediare tutto inoculando prontamente una dose di Pfizer e poi effettuare un monitoraggio per 60 giorni con 50 tamponi rapidi e 10 sierologici al giorno. Se succede qualcosa, cancellare tutto e classificare il soggetto come no-vax. 0

Némesis Ci hanno già ripensato? Non avevano in precedenza disinvoltamente affermato che alternare vaccini diversi poteva addirittura produrre un rafforzamento della profilassi? Me lo sono sognato, oppure c'è stato il classico "Contrordine, Compagni!"?... 0

