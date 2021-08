https://it.sputniknews.com/20210830/spagna-non-riconosce-i-talebani-ma-ritiene-necessario-mantenere-contatti-con-loro---ministro-esteri-12720788.html

Spagna non riconosce i talebani ma ritiene necessario mantenere contatti con loro - ministro Esteri

Spagna non riconosce i talebani ma ritiene necessario mantenere contatti con loro - ministro Esteri

Le autorità spagnole non riconoscono il movimento Talebani* come amministrazione legittima dell'Afghanistan, però ritengono possibile uno sviluppo di contatti... 30.08.2021, Sputnik Italia

All'inizio di agosto il movimento radicale Talebani ha lanciato un'offensiva contro le forze governative in Afghanistan. Il 15 agosto i ribelli sono entrati nella capitale Kabul, occupando il palazzo presidenziale, e il 16 agosto hanno dichiarato la fine della guerra nel Paese. Il portavoce del movimento ha annunciato che a breve si sarebbe presa una decisione riguardo alla forma di governo. L'esercito e i diplomatici statunitensi pianificano di completare l'evacuazione organizzata e lasciare il Paese entro il 31 agosto, però promettono di continuare ad fornire assistenza alle persone a rischio, sia afghani che stranieri, che desiderano partire più tardi.Lo scorso 27 agosto la Spagna ha completato la parte principale dell'operazione di evacuazione dall'Afghanistan in cui sono state portate via dal Paese 2.200 persone. Le autorità del Regno hanno dichiarato che "cercheranno delle vie" per evacuare quegli afghani che hanno collaborato con la Spagna rimasti in Afghanistan.*Organizzazione terroristica estremista illegale in Russia ed in altri Paesi

mondo, difesa