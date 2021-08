https://it.sputniknews.com/20210830/scuola-test-salivari-agli-studenti-per-evitare-chiusure-e-didattica-a-distanza-12714742.html

Scuola, test salivari agli studenti per evitare chiusure e didattica a distanza

Scuola, test salivari agli studenti per evitare chiusure e didattica a distanza

Gli screening verranno eseguiti a campione sugli studenti delle scuole primarie e medie. Per Fabio Ciciliano del Cts si tratta di un "aspetto cruciale"... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T11:59+0200

2021-08-30T11:59+0200

2021-08-30T11:59+0200

coronavirus in italia

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e4/09/0e/9531499_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c7961d6e9a44dd9d0d42204719a1c2de.jpg

Il governo punta sullo screening degli studenti di scuole primarie e secondarie di primo grado per l'imminente partenza dell'anno scolastico. L'obiettivo è quello di garantire la didattica in presenza anche alla fascia di studenti che non rientra nella platea delle persone vaccinabili, ovvero gli under 12. I test salivari ”avranno sicuramente un ruolo molto importante grazie alla semplicità di esecuzione e ripetibilità", spiega Fabio Ciciliano, componente del Comitato tecnico scientifico, in un'intervista al Corriere della Sera, riportata dal portale Orizzontescuola.it. Screening a campione"Il valido progetto elaborato dall’Istituto superiore di sanità - spiega Ciciliano - prevede istituti sentinella di scuole primarie e secondarie di primo grado". L'obiettivo degli screening salivari eseguiti a cadenza regolare sarà quello di "intercettare precocemente eventuali incrementi dei positivi o l’insorgenza di focolai per consentire alle autorità sanitarie di ridurre al minimo la chiusura di classi ed istituti”, prosegue.Se applicato correttamente il sistema contribuirà a "dare il massimo spazio alla frequenza in presenza rendendo marginale la didattica a distanza”.Sasso: avviare programma di ampia portataSoddisfazione del sottosegretario al Ministero dell'Istruzione, Rossano Sasso, nei confronti dell' "apertura fatta dall’Istituto superiore di sanità nei confronti dell’utilizzo dei tamponi salivari per monitorare il rischio contagio nelle scuole italiane", afferma in una nota di AdnKronos riportata dai principali media. Ricordando l'impegno per la validazione e l'utilizzo come strumento di supporto alla campagna vaccinale della comunità scolastica, Sasso si attende che i "tamponi vengano utilizzati su larga scala e non solo nei cosiddetti istituti sentinella”.Come funzionerà lo screeningI test salivari saranno rivolti alla platea composta da bambini e ragazzi che frequentano le scuole primarie e secondarie di primo grado, in tutto 4,2 milioni di studenti. Nello specifico gli screening riguarderanno una popolazione composta da 110.000 alunni degli istituti sentinella e saranno eseguiti su base volontaria. La semplicità e rapidità del tampone salivare, meno invasivo dell'oro-faringeo, consentirà una larga partecipazione. I test saranno forniti dalla struttura commissariale guidata da Francesco Paolo Figliuolo.

privietale haaaaaa il minchiacoronavirus ha mandato a puttane tutto l'occidente e i suoi afesionados, mi viene da dire VIVA IL CORONA VIRUS!!!! 0

1

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Clara Statello https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/798/78/7987828_0:69:600:669_100x100_80_0_0_7fce70fef1d5224994e0eaf53849cec8.jpg

coronavirus in italia