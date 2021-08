https://it.sputniknews.com/20210830/rettrice-la-sapienza-agire-con-la-massima-urgenza-per-studenti-e-studentesse-afghane-12715707.html

Rettrice La Sapienza: “Agire con la massima urgenza per studenti e studentesse afghane”

Sono 118 quelli pre-selezionati in attesa di essere portati in Italia. 81 studentesse si trovano già a Kabul ma non sono riuscite a entrare in aeroporto. 30.08.2021, Sputnik Italia

Sulla sorte delle 81 studentesse afghane dell’università La Sapienza di Roma, bloccate a Kabul mentre cercavano di fuggire verso l’Italia, l’attenzione è altissima. La Rettrice Antonella Polimeni ha dichiarato che “in questo momento è fondamentale agire con la massima urgenza”.Nei giorni scorsi ha fatto il giro del web la notizia delle oltre 80 ragazze, tutte tra i 19 ed i 22 anni, con cui viaggerebbero anche tre bambini che sono state bloccate prima di arrivare all’aeroporto di Kabul e adesso si trovano in grande pericolo, in particolare quelle arrivate da Herat che rischiano rappresaglie nel tragitto di ritorno.Polimeni ha ricordato nel suo lungo post che La Sapienza ha messo in campo “azioni concrete a tutela di studenti, ricercatori e docenti afghani. Molte attività sono già in atto e altre saranno presto rese operative e per questo ringrazio quanti, con spirito di abnegazione e senso civico, stanno lavorando in queste ore”.La strategia de La Sapienza per l’AfghanistanUn lungo elenco di attività, missioni e operazioni è stato postato dalla Rettrice che ha subito preso in mano la situazione per ampliare il più possibile le categorie di idonei per l’arrivo in Italia.Inoltre, sono state riaperte le candidature sulla piattaforma del corso di studi Global Humanities “per consentire ad altri studenti afghani di fare domanda”.È fondamentale anche trovare donatori e La Sapienza si è già mossa anche in tal senso per avviare azioni di fund-raising, oltre che strutture di accoglienza in coordinamento con le autorità italiane, vaticane e organizzazioni non governative attive nel settore.E infine, ha aggiunto Polimeni, “stiamo operando, anche nell'ambito della rete Scholars at Risk (SaR), per aiutare docenti e giovani ricercatori in pericolo a cui potrebbe essere offerta l'opportunità di svolgere il Dottorato di Ricerca in Italia”.

