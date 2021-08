https://it.sputniknews.com/20210830/reddito-di-cittadinanza-scoperti-30-furbetti-in-sardegna-tra-loro-immigrati-residenti-fuori-italia-12720264.html

Reddito di cittadinanza, scoperti 30 furbetti in Sardegna: tra loro immigrati residenti fuori Italia

Tra i denunciati alcuni cittadini extracomunitari che percepivano il sussidio nonostante avessero lasciato l'Italia da anni. Danno erariale per 310 mila euro. 30.08.2021, Sputnik Italia

Trenta furbetti del reddito di cittadinanza sono stati denunciati a conclusione di un'indagine nell'ambito del contrasto all'indebita percezione del sussidio, condotta in provincia di Sassari dai carabinieri della compagnia di Bonorva e delle stazioni del territorio di competenza. Il lavoro investigativo è iniziato lo scorso marzo, con le analisi delle dichiarazioni presentate all'Inps dai percettori dell'assegno mensile. Dagli accertamenti è emersa la falsificazione delle dichiarazioni ai fini dell'ottenimento indebito del sussidio. Per dimostrare il possesso dei requisiti necessari per ricevere il reddito i richiedenti avevano dichiarato residenze fittizie in case abbandonate, false consistenze patrimoniali, mancate comunicazioni di attività lavorative saltuarie o permanenti, falsi trasferimenti ai parenti della titolarità di imprese effettivamente condotte dagli interessati, disgregazioni fittizie dei nuclei familiari per diminuire le soglie reddituali, contratti di affittoTra i percettori spiccano alcuni cittadini extracomunitari che continuavano a ricevere il reddito di cittadinanza pur avendo lasciato l'Italia da diversi anni. Secondo la normativa vigente verrà sospesa l'erogazione del beneficio e ritirata la carta a tutti i soggetti coinvolti nell'indagine. Durante l'anno, la Guardia di Finanza ha scoperto 5.868 truffatori del reddito di cittadinanza, tra cui anche intestatari di ville e auto di lusso, evasori totali e mafiosi con condanne definitive. Inoltre, nel corso del 2020, sono stati trovati 3.546 evasori totali, ossia imprenditori o lavoratori autonomi completamente sconosciuti all'Amministrazione finanziaria, stando a quanto emerso da un rapporto pubblicato lo scorso giugno.Le Fiamme Gialle hanno intercettato oltre 50 milioni di euro indebitamente percepiti e circa 13 milioni di euro di contributi richiesti e non ancora riscossi.

