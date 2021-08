https://it.sputniknews.com/20210830/reddito-di-cittadinanza-letta-migliorarlo-per-superarne-i-limiti-12717594.html

Il segretario del PD Enrico Letta interviene nel dibattito sul reddito di cittadinanza, sostenendo la direzione intrapresa da Mario Draghi, ovvero mantenere la misura ma apportare modifiche per "superarne i limiti". "Credo che Mario Draghi sul reddito di cittadinanza abbia detto cose importanti", afferma Letta da Torino, dove si trova per la campagna elettorale del candidato sindaco Stefano Lo Russo. La discussione aperta dal presidente del Consiglio "consente di migliorare, di prendere il buono che c’è stato, perché del buono c’è stato, però di migliorare e di superare soprattutto quei limiti che si sono riscontrati, prosegue Letta. "Credo che questo sia il metodo migliore - aggiunge - e noi siamo per questo metodo".Nei giorni scorsi la misura è stata al centro di un acceso dibattito tra Matteo Salvini, che ha annunciato un emendamento in manovra per la sua cancellazione, e l'ex premier Giuseppe Conte, che difende lo strumento messo in campo dal suo governo per le politiche contro la povertà. In un’intervista al Corriere della Sera, Conte, difende il provvedimento, approvato nel suo primo esecutivo, e ribadisce che lo rifarebbe “cento volte”. "Resto a quanto ha dichiarato Draghi - prosegue - che condivide la necessità di questo sistema di protezione”. E avverte: “L’iniziativa del centrodestra, spalleggiata da Italia viva, non potrà avere successo, perché il reddito di cittadinanza è un fatto di necessità oltre che di civiltà”.

