Quarantena e malattia, il ministro Orlando alla festa dell'Unità promette il ripristino

Quarantena e malattia, il ministro Orlando alla festa dell'Unità promette il ripristino

Dopo la circolare Inps che cancellava il rimborso per il periodo di isolamento a casa in caso di contatto con un positivo era scattato l'allarme da parte di... 30.08.2021, Sputnik Italia

Da giorni tiene banco la polemica sulla cancellazione del rimborso dello stipendio per i lavoratori costretti a restare a casa per la quarantena obbligatoria. L'Inps, infatti, ha fatto sapere il mese scorso che i fondi messi a disposizione per equiparare la quarantena alla malattia erano finiti. Adesso il ministro del Lavoro Andrea Orlando ha garantito che il governo è a lavoro per ripristinare la situazione."Avevamo segnalato la questione nell'ultimo scostamento purtroppo non si sono trovate tutte le risorse necessarie. Io credo che nel frattempo siano maturate le condizioni perché alcune risorse impegnate in altre direzioni possano essere utilizzate in questo senso", ha detto Orlando alla Festa dell'unità.Un impegno più che un annuncio vero e proprio, ha precisato Orlando parlando della necessità di trovare convergenze tra i ministri. Ora l'obiettivo è risolvere la questione nel prossimo Consiglio dei ministri, come ha spiegato il titolare del ministero. Idea promossa dalle aziendeL'ipotesi di trovare una soluzione al buco lasciato dall'annuncio Inps ha raccolto buone reazioni da parte delle aziende.E il rischio secondo i datori di lavoro è che un dipendente non denunci la sua positività se rischia di restare senza stipendio o di avere una forte decurtazione. "Senza l'intervento del ministro l'importo sarebbe di fatto scaricato sulle casse delle aziende e si tratterebbe di una penalizzazione inaccettabile ", ha aggiunto Assi.

