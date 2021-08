https://it.sputniknews.com/20210830/punto-da-una-cubomedusa-bambino-israeliano-di-9-anni-muore-in-thailandia-12719282.html

Punto da una cubomedusa, bambino israeliano di 9 anni muore in Thailandia

Probabilmente la vittima stava giocando in un'area vietata, dove è alta la presenza di meduse. 30.08.2021, Sputnik Italia

Un bambino israeliano di nove anni è morto dopo essere stato punto da una cubomedusa mentre giocava in acqua su una spiaggia sull'isola di Koh Phangan.Poonsak Soponpathumrak, il capo del distretto di Koh Phangan, ha riferito dell'incidente al governatore Wichawut Jinto.Il governatore del distretto ha riferito che il ragazzo e la sua famiglia stavano giocando nell'acqua sulla spiaggia di Hat Rin, di fronte all'alloggio Seaview Sunrise nel villaggio di Moo 6 a Tambon Ban Tai, verso le 17:30 locali di sabato scorsoIl padre ha sentito il figlio gridare aiuto ed è corso sulla spiaggia. Il ragazzo aveva segni rossi sul braccio destro e sulle gambe e aveva le vertigini.La spiaggia di Hat Rin reca diversi cartelli scritti in tre lingue per avvertire i turisti di entrare in acqua solo in aree designate.Stando alle prime ricostruzioni, sembrerebbe che il ragazzo stesse giocando nell'acqua al di fuori dell'area sicura.

