Papa Francesco parla del suo intervento al colon: "Un infermiere mi ha salvato la vita"

Pubblicato un breve estratto della lunga intervista rilasciata dal Pontefice ad una radio spagnola. Francesco ha risposto ad una domanda su una possibile... 30.08.2021, Sputnik Italia

La vita del Papa è stata salvata da un infermiere. Lo ha rivelato Francesco parlando della sua recente operazione al colon, nel corso di un colloquio di un'ora e mezza con il giornalista Carlos Herrera, che andrà in onda integralmente mercoledì 1 settembre sulla radio spagnola Cope. Nelle anticipazioni è affrontato il tema spinoso delle speculazioni sulla salute del Santo Padre, in particolare dell'ipotesi di una sua rinuncia, rilanciata da alcuni media italiani. "Quando un Papa è malato, si alza un vento o un uragano di Conclave", ha risposto causticamente Francesco. Papa Francesco è stato operato lo scorso 4 luglio al Policlinico Gemelli di Roma per una una stenosi diverticolare con segni di diverticolite sclerosante. Durante l'intervento avvenuto in anestesia totale gli è stata rimossa una sezione di colon. Il ricovero del pontefice è durato dieci giorni. Le condizioni di salute non fermano il Papa che è in partenza per l'Ungheria e la Slovacchia. A Budapest parteciperà alla messa conclusiva del Congresso Eucaristico Internazionale. Alcune indiscrezioni pubblicate nelle scorse settimane dalla stampa italiana parlavano dell'imminente convocazione di un Conclave in vista di un suo possibile ritiro dovuto alla malattia. Jorge Bergoglio ha 84 anni, la stessa età che aveva il suo predecessore Joseph Ratzinger quando ha dato le dimissioni.

