https://it.sputniknews.com/20210830/nuova-zelanda-accertato-il-primo-decesso-per-complicazioni-post-vaccinazione-con-pfizer-12720108.html

Nuova Zelanda, accertato il primo decesso per complicazioni post vaccinazione con Pfizer

Nuova Zelanda, accertato il primo decesso per complicazioni post vaccinazione con Pfizer

La Nuova Zelanda ha registrato il primo caso di decesso dopo somministrazione di vaccino Pfizer.

2021-08-30T23:46+0200

2021-08-30T23:46+0200

2021-08-30T23:46+0200

mondo

coronavirus nel mondo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0d/10541079_0:92:3315:1957_1920x0_80_0_0_5d24c5a42f09c9b17356dbff79b7ba14.jpg

Il 30 agosto il Ministero della Salute della Nuova Zelanda ha dichiarato di aver registrato il primo decesso ritenuto collegato alla somministrazione del vaccino Pfizer anti Covid-19."La Commissione indipendente per il monitoraggio delle vaccinazioni anti-Covid (CV-ISMB) ha consigliato al Ministero della Salute di garantire che gli operatori sanitari e gli altri consumatori prestino attenzione e siano consapevoli dei possibili sintomi di miocardite e pericardite. Questo consiglio segue la revisione del CV-ISMB riguardante la morte di una donna in seguito alla sua vaccinazione contro il Covid-19 con lo Pfizer", si legge in una nota del ministeroSi presume che la donna sia morta di miocardite, che è un raro effetto collaterale del vaccino Pfizer. Il CV-ISMB, tuttavia, ha osservato che "si sono verificate contemporaneamente altre complicazioni mediche che potrebbero aver influenzato l'esito dopo la vaccinazione".Il caso è stato ora passato al medico legale, che dovrà accertare la causa, la quale "non è ancora stata determinata".La Nuova Zelanda ha vaccinato il 21,4% della sua popolazione, utilizzando doti di Pfizer, Johnson & Johnson e AstraZeneca.

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, coronavirus nel mondo