https://it.sputniknews.com/20210830/nominato-il-nuovo-capo-dellorganizzazione-iraniana-per-lenergia-atomica---media-12705528.html

Nominato il nuovo capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica - media

Nominato il nuovo capo dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica - media

Il presidente dell'Iran Ibrahim Raisi ha nominato il nuovo direttore dell'Organizzazione Iraniana per l'Energia Atomica, riferisce l'agenzia Mehr. 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T08:00+0200

2021-08-30T08:00+0200

2021-08-30T08:00+0200

mondo

politica

nucleare

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/0f/10548972_0:113:3240:1936_1920x0_80_0_0_e7427858fc8895d675fe68de074972f4.jpg

Secondo quanto stabilito da decreto presidenziale, l'incarico sarà ricoperto da Mohammad Eslami, precedentemente il ministro delle Strade e dello Sviluppo urbano nell'amministrazione dell'ex presidente Hassan Rouhani.Eslami sostituirà all'incarico Ali Akbar Salehi, il cui mandato è iniziato il 16 agosto 2013.Il presidente Raisi, dopo il suo insediamento come capo di Stato, ha proposto al parlamento un elenco di candidati per il nuovo consiglio dei ministri. Secondo i media, dopo cinque giorni di discussioni il parlamento ha votato a favore dei 18 candidati sui 19. L'unico candidato che non ha ottenuto il sostegno da parte dei parlamentari è stato Hossein Bakgoli, proposto per l'incarico del ministro dell'Istruzione. Per questo motivo, il presidente dovrà presentare un candidato alternativo nei prossimi giorni.

https://it.sputniknews.com/20210714/nucleare-iraniano-rouhani-svela-quando-teheran-potra-produrre-uranio-arricchito-al-90-12140541.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, nucleare