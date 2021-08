https://it.sputniknews.com/20210830/milano-rogo-in-un-palazzo-di-16-piani-alla-periferia-sud-escluse-vittime-12711649.html

Milano, rogo in un palazzo di 16 piani alla periferia sud: escluse vittime

Milano, rogo in un palazzo di 16 piani alla periferia sud: escluse vittime

Nel complesso il grattacielo era abitato da circa 70 famiglie. 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T08:10+0200

2021-08-30T08:10+0200

2021-08-30T08:12+0200

italia

milano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/12711973_0:297:3073:2025_1920x0_80_0_0_5c0d3eedf4218ec351ddbb69c13bd2ac.jpg

Un poderoso incendio è divampato ieri sera in un palazzo di via Antonini, soprannominato "Torre del Moro", nella periferia sud di Milano.Le fiamme sono rapidamente divampate, e in breve tempo dal piano più alto si sono estese fino al seminterrato, interessando tutti i 60 metri di altezza dello stabile.Le operazioni attorno al palazzo, iniziate in serata, proseguono finora, con i vigili del fuoco che hanno confermato che l'immobile è ancora "in fase di spegnimento".Sala: "Escludo vittime"Al momento sembrerebbe essere esclusa l'eventualità di potenziali vittime. Come confermato dal primo cittadino Giuseppe Sala:Il sindaco meneghino ha quindi precisato che, non appena terminate le operazioni di spegnimento, il comune si attiverà immediatamente per fornire supporto ai residenti, 70 famiglie in totale, tra cui anche il cantante Mahmood.Sala ha quindi invocato l'intervento della magistratura, che dovrà far luce sulle motivazioni che hanno portato a quanto accaduto.La dinamica dei fattiL'incendio, stando alle prime ricostruzioni preliminari, sarebbe scoppiato in un appartamento all'ultimo piano, poi le fiamme si sono propagate lungo la parte sinistra, consumando l'edificio fino a mostrarne l'ossatura.Le fiamme hanno avvolto tutto, a partire dai pannelli della facciata che hanno iniziato a staccarsi, uno a uno, trasformandosi in proiettili infuocati caduti in strada e spinti dal vento anche lontano dal grattacielo dove si trovano, oltre a un Mcdonald's e a un supermercato, entrambi chiusi, anche due pompe di benzina.A far luce sul disastro sarà ora la magistratura, che ha già aperto un fascicolo d'inchiesta per disastro colposo.

antonio bonvecchio rivestimenti porcheria in PVC 0

trasimaco io Però c'è da dire che, anche se facciamo case di merda, siamo più bravi degli ammericani. Il nostro palazzo non è crollato miseramente come le torri gemelle; che pure dicono avessero una struttura portante d'acciaio. 0

2

milano

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

italia, milano