https://it.sputniknews.com/20210830/luragano-ida-lascia-1-mln-di-case-senza-elettricita-biden-dichiara-disastro-naturale-in-louisiana-12711818.html

L’uragano Ida lascia 1 mln di case senza elettricità, Biden dichiara disastro naturale in Louisiana

L’uragano Ida lascia 1 mln di case senza elettricità, Biden dichiara disastro naturale in Louisiana

Il presidente degli Stati Uniti Joe Biden ha approvato la dichiarazione di calamità naturale per la Louisiana, dove il potente uragano Ida si è abbattuto... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T08:44+0200

2021-08-30T08:44+0200

2021-08-30T08:44+0200

mondo

usa

uragano

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/17/12620583_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_ee2a79abbe01763a4574e9f63c03b611.jpg

"Oggi, il presidente Joseph R. Biden, Jr. ha dichiarato che si è verificato un grave disastro nello Stato della Louisiana e ha ordinato aiuti federali per integrare gli sforzi di recupero dello Stato e delle amministrazioni locali nelle aree colpite dall'uragano Ida a partire dal 26 agosto 2021", ha annunciato domenica la Casa Bianca.L'aiuto, che include sovvenzioni per alloggi temporanei e riparazioni delle abitazioni, verrà messo a disposizione dei cittadini colpiti in 25 contee, tra cui Ascension e Orleans, ha specificato la Casa Bianca.Il 29 agosto, l'ufficio dello sceriffo della contea di Ascension (APSO) ha pubblicato il primo rapporto ufficiale di un decesso correlato all'uragano Ida in Louisiana. L'APSO ha affermato che la morte è stata probabilmente causata da un albero caduto in una residenza al largo della Highway 621 a Prairieville, un sobborgo vicino a Baton Rouge.Secondo il National Hurricane Center (NHC) degli Stati Uniti, domenica Ida si è indebolito fino a diventare una tempesta di categoria 2, ma rappresenta ancora un pericolo. Più di 1 milione di famiglie in Louisiana sono rimaste senza elettricità domenica, secondo gli ultimi dati di poweroutage.us. In Mississippi oltre 40.000 utenti sono rimasti senza elettricità. Il fiume Mississippi a New Orleans ha parzialmente invertito il suo flusso domenica, secondo l'US Geological Survey (USGS).All'inizio del 29 agosto, le autorità di emergenza di New Orleans hanno annunciato che la città, che ha una popolazione di circa 384.000 abitanti, è rimasta senza elettricità a causa dei danni agli impianti energetici causati dall'uragano Ida. Entergy Nola ha precisato che l'unica energia in città proveniva dai generatori.Biden ha approvato rispettivamente venerdì e sabato le dichiarazioni di emergenza per la Louisiana e il Mississippi, autorizzando l'assistenza federale diretta, inclusa la produzione di energia.Lo stesso giorno di KatrinaL’uragano Ida si è abbattuto in Luisiana colpendo tra gli altri New Orleans esattamente lo stesso giorno dell’uragano Katrina, che il 29 agosto di 16 anni fa causò nella città della Louisiana uno dei più grandi disastri della storia americana.L'uragano Katrina fu uno dei cinque uragani più gravi della storia statunitense, il secondo più grave in assoluto in termini di danni economici (oltre 100 miliardi di dollari) ed uno dei più gravi dal punto di vista dei morti, 1.836.

usa

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, usa, uragano