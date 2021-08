https://it.sputniknews.com/20210830/lavrov-le-esercitazioni-nato-defender-europe-una-prova-per-azioni-belliche-contro-russia-12718059.html

Lavrov: le esercitazioni NATO Defender Europe una prova per azioni belliche contro Russia

Lavrov: le esercitazioni NATO Defender Europe una prova per azioni belliche contro Russia

Durante le manovre Defender Europe i Paesi della NATO hanno elaborato azioni militari dell'alleanza contro la Russia, ha detto il ministro degli Esteri russo... 30.08.2021, Sputnik Italia

2021-08-30T21:59+0200

2021-08-30T21:59+0200

2021-08-30T21:59+0200

mondo

politica

difesa

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnit1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/15/12602102_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_800babcab5fb76acac2aa2e9c9436318.jpg

Il ministro ha svelato che le esercitazioni svolte dalle forze armete russe nel territorio della Russia quest'estate erano state programmate tenendo conto delle manovre della NATO.Secondo quanto osservato dal diplomatico russo, Mosca si rendeva conto che sarebbe stata accusata di aver provocato una situazione in cui "la NATO sia stata costretta a riorganizzarsi, riarmarsi e spostare le proprie infrastrutture verso i Paesi baltici ed altri vicino ai nostri confini".Lo scorso 5 agosto nel Mar Nero sono iniziate le esercitazioni militari internazionali con la partecipazione dei Paesi membri dell'alleanza e dei loro partner, tra cui l'Ucraina, Dive-2021. Complessivamente, nel 2021, in Ucraina sono previste sette esercitazioni congiunte con i Paesi dell'alleanza. Le manovre Defender Europe 2021 conclusesi a luglio sono state le più grandi degli ultimi 25 anni. In seguito si sono svolte le esercitazioni Sea Breeze, Cossack Mace e Three swords.

https://it.sputniknews.com/20210604/germania-evacuazione-medica-come-parte-delle-esercitazioni-defender-europe-2021-11592557.html

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Notiziario

it_IT

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Italia feedback.it@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

mondo, politica, difesa