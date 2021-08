https://it.sputniknews.com/20210830/kurdistan-iraq-e-turchia-creano-coordinamento-congiunto-per-attacchi-ad-obbiettivi-militari-12722618.html

Kurdistan, Iraq e Turchia creano coordinamento congiunto per attacchi ad obbiettivi militari

Il ministro della Difesa iracheno Juma Anad Saadoun ha annunciato lunedì la creazione di un centro di coordinamento congiunto con la Turchia. 30.08.2021, Sputnik Italia

"Abbiamo accordato con la Turchia la creazione di un centro di coordinamento congiunto", ha dichiarato Saadoun ad un forum a Baghdad. Il ministro ha affermato che il coordinamento con Ankara è necessario nell'eliminazione di obiettivi militari.Commentando gli attacchi aerei che la Turchia perpetra nel nord dell'Iraq nell'ambito della lotta contro il Partito dei Lavoratori del Kurdistan, considerato un'organizzazione terroristica nel Paese, Saadoun ha osservato che "la Turchia non interferisce negli affari dell'Iraq, ma commette violazioni che hanno una giustificazione".Il conflitto armato con il PKK scoppiò in Turchia nel 1984 ed è ripreso nel 2015. Nel nord dell'Iraq si trovano le basi del PKK, contro le quali le forze armate turche conducono operazioni aeree e di terra. Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan aveva affermato in precedenza che dal luglio 2015 erano stati eliminati 6.000 membri del PKK all'interno del Paese e 6.900 all'estero, la perdita degli uomini delle forze di sicurezza turche è stata di oltre 1,2mila persone.

