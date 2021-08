https://it.sputniknews.com/20210830/infettivologo-bassetti-inseguito-e-minacciato-dai-no-vax-sotto-casa-12717289.html

Infettivologo Bassetti inseguito e minacciato dai no-vax sotto casa

Infettivologo Bassetti inseguito e minacciato dai no-vax sotto casa

L'episodio risale a ieri sera, dove il direttore dell'Infetivologia del San Martino di Genova è stato inseguito fin sotto casa da un uomo e minacciato... 30.08.2021

2021-08-30T14:25+0200

2021-08-30T14:25+0200

2021-08-30T14:25+0200

Ieri sera un uomo di 46 anni no-vax ha inseguito l'infettivologo Matteo Bassetti fin sotto casa riprendendolo nel frattempo con il telefono. Tra le frasi pronunciate dall'uomo alcune minacce dirette alla persona e altre più generiche.Bassetti ha di seguito contattato le forze dell'ordine che sono riuscite ad identificare l'uomo, destinatario ora di denuncia."Chiedo di essere maggiormente tutelato dalla magistratura. Bisogna che ci sia un'azione a difesa di chi ha messo la faccia a favore dei vaccini" ha commentato l'accaduto l'infettivologo.Necessario fare qualcosa contro il fenomeno dei no-vaxSecondo quanto affermato anche da Bassetti, non è la prima volta che quest'ultimo riceve minacce in quanto è destinatario ogni giorno di insulti e attacchi, ma la situazione sta peggiorando ed è necessario prendere provvedimenti."C'è un clima insostenibile e serve una presa di posizione forte della magistratura per perseguire questi reati perché non è possibile che serva una denuncia al singolo. Qui c'è un movimento organizzato che ha lo scopo di delinquere, vanno nelle piazze insultando me e altri colleghi. Non è possibile che mi debba guardare le spalle appena esco di casa per evitare che non accada nulla di violento" ha precisato Bassetti.Quest'ultimo ha poi aggiunto che anche la politica deve prendere una posizione chiara e scegliere se stare con la scienza o con i no-vax.

